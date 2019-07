Divers

Plus de 4 000 entreprises ont demandé à accéder à Stadia et chacune d'entre elles est examinée par un humain. Ce que je recommanderais vraiment, et ce qui est toujours bien accueilli, c'est de bien réfléchir à l'accès fourni par Stadia, qui permet aux gens de jouer sur différents terminaux et, espérons-le, d'élargir la gamme de joueurs pouvant s’engager dans votre jeu. (...) Stadia Partners est l’opportunité la plus immédiate pour les développeurs. C’est un programme qui vous permet de présenter votre jeu en développement à Google. Cela nous permet d’adapter un plan de support qui conviendra à votre titre et s’intégrera avec le reste de nos produits.