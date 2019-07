Marvel's Avengers continue d'occuper l'espace médiatique via les différentes interviews accordées par Square Enix et les principales parties impliquées dans le développement du jeu. Face à nos confrères de GamesIndustry.biz, Yosuke Matsuda a clairement fait comprendre que son souhait était que le jeu d'action de Crystal Dynamics soit meilleur que le Spider-Man d'Insomniac Games sur PS4.'Le jeu fut un immense succès, nous travaillons dur pour atteindre le même résultat, a expliqué le patron de l'éditeur japonais. Pour tout vous dire, ça m'a même poussé à revoir nos objectifs à la hausse [pour Marvel's Avengers, ndlr]. Spider-Man est fantastique, mais je ne veux pas qu'il soit meilleur que notre jeu.Square Enix a mis les petits plats dans les grands, puisque pas moins de cinq studios oeuvrent sur Marvel's Avengers. Crystal Dynamics bien évidemment, mais aussi Eidos Montréal, Crystal North West, Nixxes, et Square Enix Japon. "A notre époque, lorsque vous avez l'ambition de sortir un jeu AAA, vous vous rendez compte que vos ressources sont limitées si vous ne sollicitez qu'un seul studio, a assuré Yosuke Matsuda. C'est pour cette raison qu'il est préférable de faire collaborer différentes structures ensemble. C'est également vrai pour nos jeux Final Fantasy qui ne dépendent pas que de nos équipes japonaises."Bon bah tafer bien les gars parce que va y'avoir du boulot !