Le petit jeu indé Daymare 1998 refait surface avec trois nouvelles vidéos, l'une d'entre elles est centrée sur l'exploration, tandis que l'autre est centrée sur une petite énigme très Residentevilesque (sans montrer la solution évidemment).Une troisième vidéo (non officielle) présente les 15 premières minutes du jeu avec l'un des trois personnages jouables, le soldat de la compagnie H.A.D.E.S (Hunk c'est toi?).Le petit studio italien amoureux de la saga Resident Evil et des films d'horreur des années 80-90 confirme toujours une sortie d'abord sur PC pour cet été (sans date fixe), et une sortie sur Xbox One et PS4 en fin d'année (en espérant en boîte quand même).Voici les trois vidéos :Exploration en ville :Énigme dans un laboratoire :Les 15 premières minutes du jeu (SPOIL) :