C'etais énorme !!!!!! , dès les premiers épisodes l'univers est posé, et cette univers comme l'étrange noel de m jack ma frappé, j'adore la ville de death city avec la lune et le soleil et aussi l'école de shibusen , ça m'a vraiment rappelé l'horrifique de l'étrange noel de monsieur jack.

Les personnages sont très bien développé et très attachant, mention spéciale à black star ou à death the kid qui sont chacun très comique, ou encore à shinigami et ces baffes de la mort avec son drôle d'accent.

Que dire de Maka et soul, les perso principaux, leur relation est vraiment très plaisant à suivre entre rire, joie, pleure, tristesse, Maka la meilleure élève et soul la coolatitude.

Beaucoup de moments drôle que j'ai vraiment bien apprécié et qui m'a fait sourire mais aussi des moments sérieux avec des combats et des ennemis très intéressants et bien développé avec des retournements de situation digne d'un grand manga.

Et le principal ennemi qui est tellement badass, et puissant, qu'on voit très rarement de nos jours.

Après avoir fini les 51 épisode j'ai trouvé la fin correct mais sans plus, j'ai vu vite fait un résumé du combat final du manga et c'est tellement mieux, dommage que le studio n'a pas attendu que le manga ce termine pour continuer à adapter, parce que la fin que le studio a fait est moins bien mais acceptable pour moi.

Je sais que cette série date mais je ne peux que vous la conseillé vraiment un vrai chef d'œuvre !! qu'on voit pas souvent avec des personnes attachant drôle, fun et des combats sérieux et avec de la réflexion derrière, un univers riche coloré, une ost qui claque et d'une très grande originalité.

(opening et ending qui claquent aussi)

Je n'ai qu'une dernière chose à dire vivement fire force !!!