C'est moi ou c'est un truc de fou pire que celui de Metroid sur 3DSImpossible de le trouver sur un site, c'est la rupture partout.Et quand un stock se pointe tout se vend en même pas deux minutes...Pire il est déjà en vente sur Ebay et Leboncoin pour quasiment le double du prix(voir plus)!Du coup sachant que le contenu du collector ne vaut pas vraiment son prix, je me demande c'est quoi le problème?Les spéculateurs ?

posted the 06/19/2019 at 10:37 PM by ouroboros4