NES

La série des Ikari Warriors est réputée pour sa difficulté et leur maniabilité effroyables, mais ce deuxième épisode doit être le pire de tous. Hésitant sans cesse entre "très moche" et "parfaitement hideux" et utilisant des voix digitalisées à faire passer Jul pour un chanteur lyrique ; le soft va vous souiller jusque dans les tréfonds de votre âme.



Et si je rajoute que vous n'avez qu'une vie pour tout le jeu, qu'il n'y a aucun continue et que la jouabilité parfaitement exécrable vous incitera à passer la cartouche dans le mixeur familial, je suis certain que vous allez maudire Kazan de vous avoir fait découvrir cette horreur pour les 300 prochains siècles.



Ce jeu d'action vous propose de sauver le Japon de vilains hommes-lapins qui ont décidé d'occidentaliser le pays du soleil levant. On se demande si les scénaristes n'ont pas un peu abusé du saké.



Toujours est-il que cet épisode intègre une map à la Super Mario World permettant de rejouer les niveaux et trouver des routes cachées. Jouable à 2, Ganbare Goemon 2 vous laisse le choix entre trois héros aux styles bien différents : Ebisumaru est lent mais costaud alors que Goemon est plus équilibré, et Sasuke est rapide et agile, mais aussi le plus faible de tous

->->