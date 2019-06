- Watch Dogs Legion se déroule à Londres, dans une version future alternative où le Brexit est une réalité (qui sait, peut-être que notre réalité rattrapera bientôt la fiction…). On aurait une véritable dystopie, avec une technologie et une politique qui façonneraient le quotidien des habitants de la capitale anglaise pour le meilleur… et surtout pour le pire.



- La grosse nouveauté de Watch Dogs Legion, ce serait d’incarner n’importe quel PNJ. Oui, vous avez bien lu ! Chaque PNJ croisé dans la rue peut être recruté et joué, avec ses propres animations, un caractère unique, sa propre voix, etc.



- Ce système est tellement ambitieux qu’il a posé beaucoup de problèmes à Ubisoft. D’ailleurs, il aurait causé au moins un délai.



- On pourra voir différentes choses à différents moments selon le PNJ joué.



- Le jeu sera montré à l’E3.

Oubliez le titre Watch Dogs 3,et nous devons la nouvelle à Amazon ainsi qu’à Kotaku, qui a confirmé le nom du jeu ainsi que certains détails. L’article de Kotaku a été écrit par Jason Schreier grâce à de multiples sources d’Ubisoft, de quoi être plus ou moins certain de la véracité de ce qui suit :Voilà qui est plutôt intriguant. Rendez-vous donc dans quelques jours pour découvrir Watch Dogs Legion comme il se doit.: Daniel Ahmad (ZhugeEX) confirme aussi de son coté : https://www.resetera.com/threads/leak-watch-dogs-3-legion-shows-up-on-amazon-uk-confirmed-by-kotaku-play-as-any-recruit-and-other-details-listed.120716/post-21396268