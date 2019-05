Salut a tous



Je viens d’acheter une switch.



Je cherche quelque conseil sur 2 3 jeux a prendre



J’ai adoré Fantasy life sur 3ds



J’ai pris dragon quest builder, sid meier’s.



Je suis intrigué par my time at portia qui semble etre du fantasy life like



Et je prendrais doom surement car meme si fini il poutre a mort.



D’autre recommandation ?



Merci d’avance