Comme le rapporte Game Daily , le bureau du représentant du commerce des États-Unis a proposé un droit de douane pouvant aller jusqu'à 25% sur un large éventail de produits importés de Chine.



Les États-Unis ont augmenté les droits de douane sur les produits chinois par vagues depuis le milieu de l'année dernière. La liste de produits récemment proposée est la plus longue à ce jour, représentant une valeur commerciale annuelle approximative de 300 milliards de dollars. (Les tarifs sur un groupe de marchandises de 200 milliards de dollars ont été levés plus tôt ce mois-ci.) Le USTR indique qu'il couvre "pratiquement tous" les produits non couverts par les tarifs antérieurs, à l'exception de quelques catégories telles que les produits pharmaceutiques, les produits médicaux et les minéraux de terres rares.



La liste exhaustive des catégories de produits concernés comprend les consoles de jeux vidéo, les manettes de jeu et les jeux d'arcade à pièces.



L'USTR a invité le public à commenter les tarifs proposés et a fixé au 17 juin l'échéance pour que ceux-ci soient pris en compte avant que des mesures ne soient prises.

C'est vraiment pas bon car si ça passe, ça va directement impacter l'Europe également à tout les coups. La raison ? L'Europe s'aligne toujours sur les prix US pour les consoles de jeux.