En effet, Microsoft s'intéresse à l'achat de capteurs auprès de Sony, principalement pour les voitures auto-portées.



Que Sony cherchera à intégrer Cortana dans les haut-parleurs, téléviseurs, etc.



Il y aura un développement conjoint de la technologie de cloud gaming, Sony sera évidemment un client azur pour étendre son activité de cloud streaming.



Cet article note également que Yoshida a signé l'accord la semaine dernière pour un voyage aux États-Unis.



Ils sont à la fois consommateurs et fournisseurs l'un de l'autre, mais sur le front des jeux et de la vision par ordinateur, il y aura aussi un développement conjoint de la propriété intellectuelle, alors quand on combine l'ampleur de ces relations fournisseur-client avec les travaux conjoints de recherche et développement, je pense que c'est compréhensible pourquoi ils parleraient d'un partenariat stratégique.

Voilà pourquoi c'est Sony Japan qui a fait le deal avec Microsoft.