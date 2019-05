Information

"Jouez à la NES sur MD"



, co-créateur de Sonic et surtout fan de la Nintendo Famicom ( son rêve le plus fou a surement été de bosser pour Nintendo; mais il n'avait pas le talent, donc il a bossé pour les suiveurs) a bossé dans son coin et sur son temps à la mise au point d'un émulateur Famicom pour la MegaDrive. Il est aussi connu pour ce qui a rendu Sonic possible, l'accélération des scrolling dans les jeux.Depuis tout ce temps, on avait cru à une rumeur venue du fin d'internet; et c'est aujourd'hui, grâce à Gameblog à travers ses vidéos Trivia qu'on apprend enfin la véracité de la rumeur qui se révéla vraie. ( Sega à presque touché les cieux si il avait sorti un tel adaptateur et ne serait pas mort, du moins si il avait eu le gage de qualité de Nintendo). Cette vidéo a été possible suite à une interview datant de 2004 où il dit que ça l'amusait et surtout dans un but de recherche technologique. D'ailleurs, il n'a jamais été 100% fonctionnel malgré qu'un jeu comme Dr Mario tournait dessus.je vous laisse avec la dite vidéo.Sega devrait faire tenter la chose, y a bien des sociétés qui se spécialisent dans le rétrogaming sur les anciens hardwares comme des nouveaux jeux ou accessoires; donc pourquoi pas un adaptateur qui permet de lire les jeux NES sur son ancienne MD.Bon, ce qui est certain, c'est que la MégaDrive min pourra surement le faire après modification. Du moins, si c'est possible à craquer. Personnellement, je préfère garder mon produit aux normes originales.Le prix risque de baisser à l'approche de la sortie; je trouve le prix correct pour 40 jeux, soit 2€ le jeu; et bien sûr livré avec deux manettes 3 boutons pour être vraiment dans l'essence de la machine d'origine.