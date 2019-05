Etant bien conscient que sur la génération de consoles actuelles Microsoft n'a pas aussi bien réussi que ce qu'il aurait voulu, le géant américain a décidé de racheter plusieurs studios pour avoir de nouvelles licences exclusives. InXile en fait partie et il s'exprime sur leur collaboration. C'était fin d'année 2018 que l'annonce du rachat d'inXile par Microsoft fût donnée publiquement. Après 6 mois de nouvelle collaboration, le studio qui a l'habitude de se livrer sur les difficultés qu'il peut rencontrer, revient sur sa relation avec le géant Américain. C'est le fondateur de inXile, Brian Fargo qui en parle par le biais d'un tweet : Merci à Microsoft, nous avons accueilli d'incroyables talents chez inXile depuis ces derniers mois. Je vois la qualité augmenter à pas de géants. L'avenir est radieux.

posted the 05/12/2019 at 08:26 PM by chester