Information

Pour obtenir ses pièces de personnalisation, vous devrez collecter des pièces Wumpa dans le mode Aventure, afin de les dépenser dans la zone Pit stop.

"Customisation, goooo"



En ce jour très calme, avant l’événement Sony de ce soir, Activision en profite à travers une vidéo de nous montrer les possibilités de customisation de son jeu. Cette possibilité vous permettra de mélanger les corps de kart, les roues, retravailler la peinture, les autocollants et ajouter des décalques à votre kart favori. Dans cette personnalisation, les personnages ne seront pas en restes, comme vous le verrez dans la vidéo. Vos personnages pourront revêtir des aspects loufoques, mais aussi personnaliser les animations lors des podiums, ce qui rendra le jeu plus personnel. On apprends aussi que les personnages de Nitro kart seront aussi disponibles.Je rappelle que le jeu sortira dans un mois et demi et que tout le monde devra être à l'heure lepour un départ canon et plein de nostalgie.Le jeu est disponible à 29,99€ sur tout les supports et à ses liens:3,2,1 Go, bonne course à vous et que le meilleur gagne. Tout le monde, c'est que ça sera moi.