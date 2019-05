Dans Days Gone tu essaye de survivre et ca fait du bienCe jeu me rappel comment j'aime cette firme qui laisse son createur bourré de talent de faire comme bon lui semble ! Microsoft est sur la meme longueure d'ondeJe ne comprend pas pourquoi tout le monde crache sur le jeu alors qu'il est tres bon ! C'est une chose de ne pas aimer mais de critiquer sans y avoir joué je ne comprend plus cette société de gamer... Bend Studio a fait de l'excellent boulot pour son vrai premier triple A ! Ce n'est pas le jeu de l'année pour sure mais à chaque fois que je prend cette moto je ne sait pas ce qu'il va m'arriver dehors et ca c'est magique de ne rien pouvoir controler dans un jeux videoOn vit vraiment une epoque formidable ! La map regorge d'endroit rempli d'histoire si on s''y attarde un peu. J'ai toujours ce stress de tomber sur une hordeLa Vf avec ses dialogues bien droles et parfois prenant sont totalement reussit, la voix de Deacon me rappel ces bon vieux film des années 90 ! Le jeu est une vraie réussite, Days Gone en vaut vraiment la chandelle et si des DLC sont à venir je serai de la partie