Le processeur et le processeur graphique 7 nm d'AMD devraient être adoptés par Sony dans sa prochaine génération de PlayStation et les processeurs devraient être prêts au troisième trimestre de 2020 pour la sortie prévue de la console de jeux au second semestre 2020, selon des sources du secteur.



Les sources du secteur des services de back-end IC ont indiqué que le conditionnement et les tests des processeurs seraient assurés par Advanced Semiconductor Engineering (ASE) et Siliconware Precision Industries (SPIL).



Depuis que GlobalFoundries a abandonné le développement du procédé 7 nm, AMD a confié la production de puces 7 nm à la société TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing). Ces volumes devraient faire d’AMD l’un des principaux clients de la fonderie basée à Taiwan.



TSMC et ASE ont refusé de commenter des clients ou des commandes spécifiques

L'automne est un pari sûr. Je ne peux pas le dire avec certitude à 100% mais certains développeurs avec des jeux prévus pour l'automne 2020 m'ont dit qu'ils planifient autant