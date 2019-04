SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL et SPOILVoici une astuce-maison pour vaincre Vergil sans dégâts, sans Devil Trigger et sans combo quasiment avec Nero.Sincèrement je n'ai aucun skill dans la vidéo, je me suis juste entrainé contre Vergil a spam, car oui je suis en SOS dans la vidéo (Hard) et donc cette méthode de spam marche bien, super bien même en Hell and Hell car les deux modes sont identiques.Au passage je vous recommande grandement de faire du training en SOS avant de faire des missions en Hell and Hell car sinon bonjour les Game Over a gogo...Bref voilà la vidéo et bon visionnage.Lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=HgosaEM3m7s