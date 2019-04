Anciennement à l’oeuvre pour PlayStation avecsuretou encore récemmentdisponible uniquement sur PSVR, le studio anglais serait actuellement sur 2 projets dont un à l’adresse du PSVR.En effet, c’est ce que nous apprend une offre d’emploi mis en ligne parsur le site de Gameindustry indiquant être à la recherche d’un. Ce dernier contribuera à la création d’un jeu de typepas méconnus des joueurs, car il s’agit tout bonnement d’un titre reconnu à travers le monde vendu à plusieurs millions d’exemplaires…Bien que nous ne savons pas à quel jeu fait allusion cette offre, nous pouvons établir l’hypothèse suivante. Exclusivement dédié au PSVR, il n’est pas impossible que ce soit dû au fait que la licence en question soit une propriété de. Ajouté à cela, on nous indique que le jeu est un Action-RPG s’étant très bien venu, ce qui laisse peu de possibilités à vrai dire si l’on regarde le catalogue PlayStation, soit l’exploitation de l’univers deou encore et surtout,Pourquoi surtout ? Horizon Zero Dawn s’est écoulé à plus de, ce qui fait de lui la nouvelle IP solo la plus vendue de cette génération, pour le moment du moins. Toutefois ce n’est pas la raison pour laquelle nous pouvons penser que Horizon Zero Dawn serait la cible… il y a quelques mois nous pouvions apercevoir sur le compte twitter de, un tweet de lui en présence de la team deRassurez-vous, il n’est nul question de voir un Horizon 2 arriver en VR dans la mesure où c’est Guerrilla Games qui se charge de cela, il s’agirait certainement plus de l’exploitation de la licence ou d’une autre d’ailleurs, pour en faire un épisode à part certainement.Simple hasard ou collaboration naissante l’avenir nous le dira, il pourrait très bien s’agir aussi d’un jeu à la base multiplateforme exclusif au PSVR de façon temporaire ou non. Tout ça est bien entendu à prendre avec des pincettes. Une chose est sûre, le studio travaille sur un jeu issu d’une licence populaire pour le PSVR d’ici les mois ou années qui vont suivre, ce qui ravira les fans de la première de réalité virtuelle,