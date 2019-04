Le Valve Index a été teasé, pour certain c'est une surprise, pour d'autre c'est juste une confirmation que leur projet datant de plusieurs années maintenant va finalement être commercialisé.Puisque oui, nous avions déjà eu droit à des leak par le passé. Et dans ces leak, certaines infos prennent du sens aujourd'hui.Bref, ça risque d'être un peu technique, mais je tente de simplifier les explications. Pour ceux qui arriveront jusqu'au bout, vous comprendrez le possible potentiel de ce casque et de ses probables lentilles qui pourraient marquer un petit tournant dans le monde de la VR.PS : Si t'as pas regardé et que t'as un PC à base de GTX 970 : il est certain que tu pourras jouer avec un Valve Index.