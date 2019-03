Bonjour à tous, après avoir retourner dans tout les sens l'opus Wii U de Yoshi, je me suis dis qu'il était temps de vous concocter mon avis sur le petit dinosaure de Nintendo.Intro: Yoshi's Wooly World est un jeu de plateforme exploration dans lequel il faudra "sauver" les Yoshis dans les niveaux en les retricotant ( c'est pas obligatoire mais bon) et surtout vaincre le méchant Kamek et restaurer la paix sur Tricot'île.Graphisme : L'un des plus gros point fort du jeu, magnifique tout simplement. Les décors en laine sont somptueux, pareil pour les Yoshis d'ailleurs, et les niveaux fourmille de détails en plus d'être assez varié. Je me suis surpris plusieurs fois à rester planté pour observer les décors que je trouve je vous l'ai dis vraiment magnifique est super mimi.Gameplay : Le gameplay de YWW se manie assez bien, les commandes répondent correctement. Cependant, j'ai trouvé un peu chiant "car oui je l'ai terminé à 100 % " de sauter parfois un peu au hasard pour faire pop des nuages cachés, ou encore être obligé de recommencer un niveau car on a loupe une étape, genre on croit que c'est le chemin d'un secret et bah non en faite c'est la suite du niveau et on peu plus revenir en arrière ( les fameuses porte bleues ) obligé de recommencer le niveau ça c'est méga relou et je me suis pas mal énervé a cause de ça. Pareil je trouve parfois que la visée avec les œufs et pas tjr précise, des fois ils sont lancer n'importe comment.Durée de vie : Elle est correct ya 6 mondes et les niveaux S bien hard ceux là pour le 100 % x) c'est sûr qu'en fonçant dans les niveaux sans rien récupérer on le finis en une après midi et encore mais ça n'a en tout cas pour moi aucun intérêt de faire ça. Le jeu est tellement déconcertant de facilité en ligne droite que vraiment le cœur du jeu c'est l'exploration, rechercher les fleurs pelote de laine etc en plus on fait pas ça pour rien car la récompense en vaut la peine. Donc franchement faire le jeu a 100 % demande pas mal de temps, même si il est assez frustrant de devoir se retaper les niveaux car on a loupé un objet.Bande son : La bande son est très bonne, les musiques sont vraiment sympa (certaines carrément géniale j'ai trouvé :O et correspondent parfaitement bien a l'ambiance mielleuse et guillerette de Yoshi. Un régal pour les oreilles vraiment. Même si petit bémol, certaines musiques reviennent assez souvent j:ai trouvé mais rien de bien méchant.Pour résumer :Les + : Graphisme magnifique est hyper trognonLa bande son est un régal pour les oreillesDurée de vie conséquente pour le 100%Beaucoup de chose a débloquerDes tonnes de Yoshi jouableDu challenge pour le 100%Gameplay facile de prise en mainLa coop vraiment sympaCertains niveaux sont vraiment inventifLes - :Le 100 % frustrant est assez relou à faireLe lancer d'oeufs pas tjr évidentAucun intérêt en ligne droiteCruel manque de challenge pour les habituésLes transformations uniquement dans les mini jeux et utilisable qu'une foisPour conclure j:ai bien kiffé ce Yoshi franchement même si j'ai quand même préféré Tropical ( faut quand même pas déconner)oui c'est pas trop comparable mais chuuutj:espère que celui sur Switch me procurera le même plaisir que celui là ^^Si je devais le noter je lui mettrai un bon petit 16/20