Nous apprenions il y quelques jours le retrait des codes numériques dédiés aux jeux au sein des enseignes de GameStop, les raisons de cette décision sont encore floues à l’heure actuelle, toutefois un nouveau brevet a fait son apparition et semblerait expliquer, en partie, le choix opté par Sony de centraliser les achats vers leur magasin en ligne.S’il y a bien une chose dont les détracteurs du tout dématérialisée redoute, c’est bien l’incapacité et à juste titre de ne pas pouvoir revendre ses jeux au moment voulu.Que ce soit pour une déception suite à un achat compulsif, après avoir terminé un jeu et donc la volonté de s’en débarrasser, voir pourquoi pas même donner ou encore échanger son précieux avec d’autres joueurs, tout ça serait de l’histoire ancienne du côté de PlayStation dans les mois à venir.En effet, à la suite, on apprend que Sony semblerait se pencher sur la question et envisagerait de rendre possible demain, sur le, la possibilité aux joueurs via une option pour les jeux achetés directement sur le store deou encoreces derniers à qui bon nous semble, voici ce qu’il y est décrit:Il est tout de même bon de rappeler qu’un brevet n’est pas forcément appliqué par la suite, bien souvent ils servent à sécuriser un concept qui plus tard ne s’avèrera pas concluant par le parti concerné et se verra abandonné. Toutefois l’idée est installée chez PlayStation et pourrait demain apporter un réel progrès dans le monde du dématerialisé sur console.Alors, c’est une bonne ou mauvaise idée selon-vous ?