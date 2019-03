Salut à tous,Ca a été annoncée hier soir par plusieurs sites américains. Je l'ai pas vu passer sur le site cette news, du coup je me suis dis que j'allais le faire pour ceux qui le savaient pas encoreComme je le disais, ça a été annoncé par plusieurs sites, notamment Fandango sur Twitter (l'un des plus gros sites de billetteries chez eux).Le film durera donc!!http://twitter.com/Fandango/status/1110225872445820928Ce qui n'est pas rien. Les billets devraient être mis en ventes très prochainement aux USA et forcément chez nous aussi. Je vais me jeter dessus !!D'ici le 24 avril... je vais me cryogéniser