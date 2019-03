Death Stranding n'est pas en phase de débug, mais nous passons au peigne fin tous les éléments créés avec les outils de développement dans le jeu. J'y joue tous les jours sur PS4 en faisant des ajustements, en ajoutant et en retirant des choses. Une période clé dans le développement !

Like

Who likes this ?

posted the 03/24/2019 at 12:28 PM by jenicris