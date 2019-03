Nous refuserons les jeux pourris ("crappy", en anglais) soumis à l'Epic Games Store. Nous accepterons des jeux de bonne qualité, de n'importe quelle ampleur, que ce soit des petits jeux indépendants et des gros triple A. Un GTA serait acceptable à nos yeux, mais nous n'accepterons pas les contenus pornographiques ou choquants de tous genres. Le PC est une plateforme ouverte, et ces développeurs peuvent atteindre les joueurs de toutes les façons qu'ils veulent.

Epic Games est actuellement sous les feux des projeteurs. Depuis quelques jours l'éditeur enchaine les annonces de jeux exclusifs sur leur boutique dématérielles, dont les productions de Quantic Dream et dernièrement The Outer Worlds qui pourtant a été annoncé sur Steam à la base. Et depuis que des éditeurs comme Ubisoft boycotte Steam, ça a le don d'agacer les joueurs.Mais ce n'est pas qui me fait réagir, et après vous pourrez dire ce que vous voulez, que je soutiens les jeux de merde ou la pornographie, le point est quand même le discord assez fermé qu'à eu Tim Sweeney le fondateur d'Epic Games.Genre on n'accepte pas la pornographie ou tout contenu choquant, mais GTA on accepte ? LOL? Ils nous prennent pour des cons. On est du niveau de Sony là. Donc un studio indépendant qui veulent publier leur jeu sur Epic Store, Epic se réserve le droit de dire "non votre jeu est pourri". Mais si t'as un jeu comme GTA ou Metro, bah c'est la porte ouverte.Vous savez, certains attendaient des jeux de la part de Google à la GDC, mais on expliquait que la GDC c'est avant tout par les développeurs pour des développeurs, ce n'est pas un évènement type E3 par exemple. Là on est dans le cas où Epic Games profite de la GDC pour se mettre en avant, leur politique et leur ambition certainement d'écraser Steam.Je pense qu'avoir Fornite Battle Royal et Unreal Engine 4, 2 produits incontournable aujourd'hui, leur monte de plus en plus à la tête. Ce n'est pas possible d'avoir ce genre d'attitude désagréable !