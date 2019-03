L'heure est grave, un nouveau concurrent va venir perturber notre petite guéguerre qui dure depuis plus de 30 ans (pour certains combattant). Je propose, que nous: pro M, pro S, pro N, faisions une pause a notre guerre, et unissions nos force pour repousser cet ennemi, qui risque de mettre a mal nos tradition ancestral. Allez tous ensemble pour repousser la futur armé qui va débarquer. Qui est partant pour signé une trêve? (si ça ne plait pas, un gentil modo qui passerait par la, de faire le nécessaire pour clore ce topic de la dernière chance)

posted the 03/19/2019 at 07:44 PM by cyr