Bon je viens de mater la keynote Google Stadia en intégralité. Je vais me permettre de donner mon avis et suis impatient d'avoir le votreC'est... prodigieux.C'est tellement bien pensé, tellement simple, tellement bien vendu aussi (ça joue), tellement porté vers le futur... L'entrée dans le jeu, son chargement, le crossplay, la stabilité souhaitée du online, la facilité du streaming, l'absence de MAJ, la puissance dispo, la multiplicité des devices possibles, la manette dédiée reliée aux serveurs, le partage de liens de jeux, les mondes persistants et intéractifs avec tout le monde, le studio dédié à la prod de jeux et au soutien aux tiers, les outils de développement, et j'en passe.Impressionné.Ça file le tourni en tant que joueur franchement.Plus encore j'imagine pour les joueurs/streamers.Mais je n'imagine même pas pour les développeurs, les possibilités sont énormes, et il y a un sacré boulot de "creusage de méninges" pour espérer exploiter le potentiel du truc.Ça peut être fait de manière très light, en se contentant de porter leurs jeux console sans trop de features, mais ça peut aussi donner lieu à des jeux hyper ambitieux ou novateurs (gameplay assymétrique, mondes persistants, interactivité avec les streams, scoring, multiples GPU de 10,7 teraflops utilisés comme un seul superpuissance).Il y du taf celà-dit. Certaines de ces promesses ont déjà été faites, parfois essayées, et les résultats sont souvent douteux.Après, là on parle de Google.Bon après, reste l'inconnue du prix, pour nous, et de ce que prend Google comme pourcentage, pour les dévs.Reste aussi l'inconnue du débit internet; avec mes 3 Mo... Sans fibre, on l'a dans l'os.Et enfin, autre inconue majeure et principale : les jeux. Il reste à voir si les développeurs suivent, si c'est simple de porter leurs productions et quelle plus-value il y aurait à joueur sur Stadia plutôt que sur consoles.La vision est en tout cas incroyable.Par contre, j'ai du mal à dire si ça va dans le bon sens ou pas...La fin des consoles, on en parle depuis très longtemps. On n'y est pas encore, certes, toujours pas, mais il semble qu'on n'en a jamais été aussi près...Les consoles risquent d'être des boulets sans puissance suffisante pour un jeu d'abord envisagé pour Stadia et ses dizaines de téraflops...Quel mode de consommation de jeu vidéo les développeurs vont-ils privilégier ?À mon avis, et on l'a déjà vu, ils ne pourront pas être sur tous les fronts et ils feront un choix...Microsoft et Sony doivent se lancer dans la course dès maintenant. Gros challenger en devenir, encore à construire, mais l'ambition est claire et nette.Microsoft l'a déjà compris et je pense qu'ils répondront comme il faut à l'E3.Beaucoup plus inquiet pour Sony et Nintendo, n'en parlons même pas... Après la Switch c'est à mon avis la fin de Big N en tant que constructeur et bonjour Big N l'éditeur tiers. Es