Il y a eu un concours pour tetris 99, le week end dernier, et il devait y avoir 999 gagnants (bon pas de quoi sauter au plafond pour le prix a gagner).



Bon bref voilà, je viens de regarder mes email, et je vois que je fais partie des gagnants...



Mais, n'ayant remporter qu'une partie durant le week end dernier, je trouve ça un peu étrange.



Bref y en a t'il ici qui on également gagner ce pseudo concours truquer?



(j'ai jamais eu de chance pour les jeux concours, donc je pense qu'il y a eu un bug, et que beaucoup plus de gagnant on étais tirés au sort que les 999 personnes prévu)

(a moins que....il y ai eu du favoritisme)

(a moins que j'ai eu une pseuso chance, mais j'ai un doute)