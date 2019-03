A une semaine du grand déballage de Google sur son grand projet de jeux, Chromium fait apparaître que Google Chrome cherchait à ajouter un support pour les manettes Switch.Voici un aperçu du rapport:Même si ça ne semble par encore au point, on voit qu'il est prévu une prise en charge des modes USBet Bluetooth est prévue.

Like

Who likes this ?

posted the 03/14/2019 at 03:36 PM by kidicarus