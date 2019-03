Fallout 76 – La mise à jour gratuite Wild Appalachia est maintenant disponible







Une bête mythique, une génération perdue de scouts et la boisson la plus corsée des Terres désolées. Voici Wild Appalachia, une série gratuitede nouvellesquêtes, fonctionnalités, événements, systèmes de fabrication et plus pour Fallout76. Wild Appalachia comprend :

: Pure Terreur ! – Découvrez les mystérieux secrets des Appalaches dans une nouvelle série de quêtes et de rencontres où il vous faudra distinguer les monstres des mythes.Nouvelles quêtes : Toujours plus haut ! – Rendez-vous dans les profondeurs des bois avec de nouvelles histoires pour les légendaires Scouts Pionniers et un tout nouveau système de sac à dos personnalisable.: Marchand légendaire – Trouvez le mystérieux Pourvoyeur pour échanger et recycler les objets légendaires dont vous ne voulez plus pour obtenir du nouvel équipement légendaire. Avec chaque étoile d'un objet légendaire que vous recyclez, vous augmentez vos chances d'obtenir l'arme ou l'armure légendaire de vos rêves.: Décorations de C.A.M.P., Vente entre joueurs et appareil photo fonctionnel – Utilisez des objets de votre cache pour décorer votre C.A.M.P. Construisez des distributeurs, affichez des objets à vendre et continuez vos aventures dans les Appalaches, en n'oubliant pas de prendre de superbes photos grâce au nouvel appareil photo. Les distributeurs feront tout le travail, vous n'aurez qu'à compter vos capsules.: Brassage et distillationLancez-vous en quête des secrets de fabrication de la boisson interdite, Nukabomb, et rapportez de nouveaux systèmes de brassage et de distillation dans votre C.A.M.P.: Parade de Carnaval – Participez aux festivités et terminez cet événement à durée limitée pour obtenir des récompenses uniques.: Survie – Ce tout nouveau mode de jeu présente une expérience JcJ plus exigeante avec moins de restrictions, des récompenses plus grandes ainsi que de nouveaux défis.