Si vous avez 8 h devant vous :Voila c'est dispo que pendant 7 jours... Et si l'envie vous prend de télécharger la vidéo de youtube, ça va vous prendre 11.49 go...

Les Guignols ont 30 ans, Putain 30 Ans ! Retrouvez les meilleurs moments des Guignols de 1988 à 2018 dans un best-of de 8 heures réalisé par Rayane Messagier et Matthiew Baudry. Best-of disponible pendant 7 jours uniquement avec l'accord exceptionnel de Canal+.

Who likes this ?

posted the 03/05/2019 at 07:53 PM by famimax