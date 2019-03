...c'est la mise en scène. Pas besoin de mots parfois...



















*Assez drôle comment Ada ne craint pas du tout une balle de pistolet dans l'épaule dans le Remake*











Ada est devenue une femme ultra autoritaire et aussi puissante qu'arnold schwarzenegger dans le Remake, résultat, la relation Leon x Ada s'en prends un coup, on ne s'attache pas du tout a elle, Leon emmène plus Ada a la safe room, et on se demande si le french kiss dans le funiculaire n'était pas du mytho.



Contrairement a la version de 1998, Ada était beaucoup plus calme et mystérieuse, et une vraie coopération et relation ce créé entre les deux survivants durant toute l'aventure.



Ada était aussi plus humaine et plus fragile. Non mais la scène avec la fille de Kendo wsh c'est quoi ça? Une vraie Nazi Ada dans le remake, aucune pitié le machin.



Son magnifique thème est en plus absent y compris avec l'option 1998. Qu'est-ce qu'on avait pitié d'elle durant cette scène.



Vraiment dommage les nouveaux dialogues et la nouvelle mise en scène donc pour moi.