La semaine dernière, Kana et Tsume se sont associé pour proposer un coffret collector pour la version HD de l'animé Naruto. Cette version intégrale en Bluray comportera les 220 épisodes répartis sur 30 BR rangés en 2 coffrets.Vous me direz qu'on a déjà vu mille fois Naruto; ce qui est vrai, mais le plus importantDans ma grande bonté, je vous laisse admirer quelques photos de la bête.Si vous êtes intéressé, il suffit de vous rendre sur le site de Tsume pour la pré-commande.En espérant que ce soit encore disponible.