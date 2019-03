Salut à tous,



Un mec sur reddit a parler personnellement avec @Ifanooss, une personne proche de l'évènement Destination Sony puisque c'est lui qui a leake la photo des 4 gros jeux Sony.



Voila ce qui en est ressorti (traduction par mes soins):



-Ifanoos n'est pas allez personnellement la bas



-La personne de reddit lui demande "si tu n'y est pas allez comment a tu eu la photo de l'event?"



-Il a répondu: j'ai des relations et je les payes pour avoir des informations (et il confirme que les infos sont fiable)



-TLOU II aurait une date bientot (any day now?) et que c'est un jeu de 2019



-Sony n'a pas vraiment mis en avant Death Stranding donc ca serais un jeu pour 2020 au plus tot (speculation de sa part voir maj plus bas)



-d'après lui pas de nouveau trailer de montrer



-l'event etait centré sur TLOU II (voir'maj



MAJ: Death stranding a etait montré au destination playstation

Source:https://www.reddit.com/r/DeathStranding/comments/avvde3/ds_and_tlou2_are_being_showcased_as_of_now_in_the/



J'ai traduit l'essentiel je pense. Désolé pour les fautes et la mise en page je fais sa dans mon lit sur tablette.