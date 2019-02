Quand nous avons sorti Halo 5, il y avait des discussions qui tournaient autour de sortir un autre Halo dans deux ans. Nous avons donc regardé, ce que j’appellerais un « Halo 5.5 » ou un « Halo 6 ODST ». Un jeu plus petit. Nous étudions juste la question. Phil [Spencer] et moi avons eu une très bonne discussion sur le sujet suivant : « Où voulons-nous aller avec Halo ? » Si nous voulons vraiment que Halo soit quelque chose pour les 10, 20 prochaines années, nous devons faire le job. Si vous voulez un autre jeu, nous pouvons le faire, mais […] je m’inquiétais sur le fait que si nous faisions quelque chose comme ça, je ne pensais pas que Halo s’en sortirait bien. Vous ne pouvez pas sortir un jeu à moitié fait.



Le trailer Halo Infinite de l’E3 2018 nous avait présenté un tout nouveau moteur pour la série Halo, appelé le. Et si rien n’a été montré de plus depuis ce teasing,Ce moteur vise à faciliter la vie des artistes sur Halo Infinite, alors que le moteur de Halo était précédemment très technique et difficile à appréhender. Ce nouveau moteur est un investissement pour l’avenir,d’après Bonnie Ross.Autre information, on apprend que 343 Industries avait envisagé de sortir un nouveau jeu Halo sur Xbox One après la sortie de Halo 5 Guardians en 2015.Bonnie Ross a donc décidé de ne pas faire de nouveau Halo sur Xbox One à la va-vite, et de plutôt se concentrer sur un vrai nouvel opus, Halo Infinite,