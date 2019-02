SEGA

En septembre 2018, nous avons eu l'immense chance de pouvoir mettre les pieds dans l'un des départements de SEGA au Japon. Vous ne connaissez peut-être pas SLS (SEGA Logistics Service), et bien vous allez enfin avoir l'occasion d'en apprendre un peu plus sur eux !

Si vous vous demandez pourquoi il m'a fallu autant de temps pour que je fasse le compte rendu, et bien j'ai tout simplement voulu faire trop de choses en fin d’année 2018 avec différentes traductions etc. etc.… et la pile de dossier à finir s'est empilée expliquant mon retard (cela sous-entend que j'ai aussi encore beaucoup de chose à venir).

Ma visite avait pour but de tester les simulateurs de conduite que j'avais évoqués lors du SEGA Fes 2018 .

Afin de répondre à mes questions et me présenter les simulateurs, j'avais à mes côtés messieurs Masahiro Iwaki et Nobutaka Mori.

Monsieur Iwaki (à droite) est General Manager au sale planning dept.,. tandis que monsieur Mori (à gauche) est Planning Manager au product planning dept.

Bonne lecture !