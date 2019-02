Après plusieurs années d'attente il semblerait que Rocksteady s'apprête bientôt à révéler leur prochain jeu.



Mine de rien, Batman Arkham Knight est sorti depuis juin 2015 et après ça silence radio pour le studio, même si il ont fait une apparition vite fait pour Batman Arkham VR. 3 ans que les fans attendent des nouvelles de ce studio au multiples talents.



Mais l'attente ne serait plus très longue au vu des offres d'emplois publiées par le studio britannique.





En effet, le studio a récemment mis en ligne sur son site officiel des annonces de recrutement pour son pôle marketing et communication avec notamment des offres concernant un Senior User Researcher, un Promo Artist spécialisé dans la vidéo et un Lead Brand Artist. Le premier sera principalement chargé de comprendre et d'évaluer l'expérience des utilisateurs afin d'aider les équipes de développement à prendre des décisions se basant sur ces données, et ainsi créer le meilleur jeu possible. Le second sera responsable de la création de bandes-annonces incluant des passages de gameplay, des cinématiques et des effets spéciaux. Enfin, le Lead Brand Artist devra assurer la cohérence entre l'aspect visuel du jeu, les trailers et les making-of avec tout l'aspect promotionnel et packagings de ce fameux titre encore non annoncé.



Vous l'aurez compris, les choses commencent à bouger sérieusement du côté de chez Rocksteady et il est donc tout à fait probable que leur prochain jeu soit officiellement annoncé en grande pompe durant le mois de juin prochain, à l'occasion de l'E3 2019



Petite précision, le studio ne travaille pas sur un jeu Super Man qu'il a démenti en décembre ni sur un futur jeu Harry Potter dont une vidéo avait leaké il y'a plusieurs mois.



Malgré tout, les différentes offres d'emploi évoquées plus haut concernent tout de même « une franchise triple-A très prestigieuse », ce qui pourrait donc laisser penser à l'arrivée d'un jeu marquant le retour d'une licence bien connue de la communauté de joueurs ou tout simplement d'un nouveau Batman Arkham, même si un nouvel opus de cette série serait déjà en développement chez Warner Bros. Games Montréal dont la rumeur voudrait qu'il soit dévoilé en mars pour une sortie en octobre-novembre. Donc peut probable qu'il s'agisse d'un Batman, le flou reste total concernant ce mystérieux projet de Rocksteady mais une chose est sûre, nous avons hâte de voir de quoi il en retourne !

