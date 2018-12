Asobo Studio

A Plague Tale : Innocence





Sur ce... je me retire.

J'ose croire que pour la plupart vous êtes à vivre ou à partager la magie de noël, et je ne vise pas à venir ternir cette image, mais sachez que par ici, on troque le sapin pour un arbre dépourvu de feuilles et les lutins du père noël pour des nuées de rats.Oui ! C'est à l'aube d'un gros repas de fin d'année bien garni que je m'en vais parler de peste ! Le sujet du jour est un jeu assez méconnu, qui se fait très discret, intitulé,. Un jeu prévu sur, et développé par nos compatriotes Bordelais chezPetit point rapide sur ce studio. Créé en 2002, on lui doit notamment des titres sousdont ils sont pionniers tel que Young Conker, maisa aussi apporté son soutien et son expertise sur des titres tels queou. En 2009,sort un jeu maison,, reconnu pour sa technique, il s'en sera écoulé 690 000 exemplaires. Et aujourd'hui, que font-ils ? Et bien c'est le sujet de l'article.Sous la houlette de, la dernière production d'a été dévoilée à partir d'un court teaser lors de l'E3 2017. On y découvrait les deux protagonistes principaux,, ainsi que le troisième,se présente comme un jeu à la troisième personne très axé sur la narration, avec des éléments d'action, d’infiltration et d'énigmes. Aux commandes d', nous allons devoir arpenter une France du 14ème siècle, en compagnie de son petit frère,. Ce duo sera pourchassé par, mais le véritable ennemi émergera des conséquences de la, des nuées de rats affamés.Pour progresser,aura à disposition une lanterne pour se frayer un chemin dans des hordes de rats craignant la lumière. Ses ennemis humains en feront autant, et elle sera équipée du nécessaire pour éteindre la flamme de ses ennemis, et ainsi les voir se faire dévorer.Voilà le programme de ce jeu. Une France morbide accablée par la peste noire, des champs de cadavres et de rats, un sombre tableau sur lequel marchera un duo, une sœur et un frère,L'E3 2018 aura été l'occasion de retrouveraprès une longue absence, et dans un tout nouveau trailer toujours très mélancolique.Et il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir de quoi il en retournait manette en main. La Gamescom 2018 fut l'occasion d'en découvrir plus au cours d'une longue séquence de gameplay de 16 minutes.Que retenir de cette présentation ? Déjà, la venue d'un troisième protagoniste, enfin, quatrième si comme moi on compte les rats., qu'on découvre en tant que batelier pour uneportant son frère,, apparemment porteur d'un mystère dans son sang. Pour en apprendre plus, je vous laisse la vidéo ci-dessous.Le personnage d'embrasse entièrement le terme ". Il se rue sans réfléchir à la poursuite de grenouilles sur une terre qui lui est inconnue, il s'éloigne de la surveillance de sa grande sœur et revient armé d'une épée et d'un bouclier anglais, probablement l'équipement d'un mort. Et il se remet à courir, à foncer dans la brume tandis qu'sent déjà l'odeur nauséabonde de ce qui réside plus loin.Pendant la traversée hasardeuse du massacre d'un champ de bataille, ils tomberont nez à nez avec un cheval blanc au ventre qui enfle et s'affaisse. On pourrait d'abord croire qu'il respire, qu'il souffre, et qu'il serait bon d'abréger ses souffrances. Mais sans prévenir, sa peau éclate et des flots de rats se déversent hors de lui. C'est ce genre de contraste froid et morbide auquel on peut s'attendre dansLes rats bloquent le passage, mais il faut avancer, comment ? Le feu est la clé. On découvre alors plusieurs composantes de gameplay, les ordres à donner à, et le. Une petite bombe incendiaire saura éloigner quelques centaines de rats par exemple. Différents brasiers permettront au groupe de se frayer un chemin dans cet océan de rongeurs enragés, illustrant ainsi la. Et peu après, une petiteimpliquant un trébuchet, amènera à d'autres interactions avec, et à l'obtention d'une torche. Pratique. Sans attendre, s'ensuit une courteoùet, trouveront cachette dans de hautes herbes. Un soldat équipé d'une lanterne avance vers eux, parmi les rats. Et sans avoir à envier à Catwoman,jouera de son bolas pour éclater la lanterne du soldat et ainsi le laisser à la merci des rats.Pour plus de détails sur ce que le jeu a à proposer en terme de séquences de jeux ou de narrations, jetez un œil à la présentation de 16 minutes ci-dessous.Pour clore cet article, je vous laisse une grosse fournée de concept arts et de screenshots sur lesquels je reviendrai plus tard en détails en attendant la sortie dequelque part ensur