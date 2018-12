Ca m'étonnait que Capcom ne sorte pas de démo sur PS4, sachant que les fans du jeu sont sur cette console dans leur grande majorité (licence historique de la PS2 oblige), et que c'est sur cette plateforme que le jeu fera les 2/3 de ces ventes.J'en suis ravis, et vivement que je tâte la démo.

La première démo est jouable en exclusivité sur Xbox One à partir du 7 décembre. Une démo console multiplateforme sera disponible à une date ultérieure.

posted the 12/07/2018 at 08:35 PM by jenicris