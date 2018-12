Fallen Order pourrait arriver en novembre. Elle se déroule environ 5 ans après Revenge of the Sith et suit le personnage principal dont le nom est Cal. C'était un paduwan qui a survécu aux efforts pour tuer tous les Jedi restants. Pas une tonne d'informations sur le gameplay, mais certaines des autres lignes de l'histoire sont qu'il a un mentor qui est une femme nommée Ceres. La seule autre chose dont je me souviens, c'est qu'ils parlaient d'autres personnages qu'ils trouveraient dans certaines bandes dessinées. Ils ont mentionné la 9ème sœur et la 2ème sœur ? Quelque chose à propos des inquisiteurs ? J'aimerais pouvoir m'en rappeler davantage. Ils ont montré des tonnes artwork. .



