Au Japon, les possesseurs de Switch disposant d'une forte connexion Internet peuvent télécharger une application et jouer une version streaming de Resident Evil 7 de Capcom et Assassin's Creed Odyssey d'Ubisoft, deux jeux qui sont probablement trop graphiquement intensifs pour fonctionner directement sur le Switch et qui sont uniquement disponibles en Amérique sur PC, PS4 et Xbox One.



Fils-Aime a décrit ces efforts au Japon comme étant " très excitants ", ajoutant que " une expérience de jeu en cloud sur le Switch est quelque chose que tout le monde est très excité de voir ". Mais, a-t-il noté, "c'est spécifique au Japon en raison de l'infrastructure Internet qui existe dans ce pays. Capacité sans fil à très haute vitesse. La capacité d'avoir une grande expérience au Japon est profonde. L'infrastructure technique n'existe pas pour que cela se produise actuellement ici aux États-Unis."



J'ai noté qu'il existe des services de diffusion en continu de jeux qui servent les jeux américains, mais il a précisé que les connexions n'étaient pas à la satisfaction de Nintendo. "De ce point de vue, nous considérons donc cette activité comme un cas type très intéressant et nous allons certainement orienter notre réflexion et nos investissements potentiels ici dans les Amériques.

Extrait d'une interview avec Kotaku Australia: