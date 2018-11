Comme vous le savez laest reconnue, du moins les premiers modèles, comme étant pour beaucoup une console de jeu mais aussi une excellente simulation sonore d'avion de chasse, et bien, bonne nouvelle, c'est terminé la toute nouvelle version de laserait encore plus silencieuse pour le plus grand plaisir de nos oreilles.En effet c'est via le siteque nous apprenons l'arrivée de ces nouveaux modèles, d'ailleurs petite mention quand même à l'ancienne qui précise l'année et les séries des machines, du moins desafin de s'y retrouver et se dégoter la machine la plus récente, bref voilà en image ce que ça donne:C'est donc la version embarquant le Châssis G (Gamma châssis) reconnu pour être silencieux, mais il faut savoir qu'il s'agit de la 3 ème génération de PS4 Pro, et qu'avant lui nous avions eu droit au premier modèle reconnaissable de par son numéro de sérieenviron ou (Rafale 7000) puis ladéjà bien plus silencieuse que la première, puis la série) que vous apercevez plus haut.Voilà à quoi ressemblaient les deux ventilateurs des deux premières séries au passage:Bref voilà, si il y a des potentiels acheteurs je ne peux que vous conseiller de bien vérifier la série de votreafin de profiter de vos jeux en silence, avec ce nouveau modèle mais aussi le précédent qui est tout de même silencieux il parait, c'est d'ailleurs pour ça que certains affirment que leur machine ne fait pas autant de bruit, mais à choisir autant pendre le modèleAh, pour ceux qui se sont procuré le bundle, la console serait une série, la versionPS4 Pro 1To G Amazon: https://www.amazon.fr/PS4-Pro-1-G-noir/dp/B07HSJW7HK/ref=dp_ob_title_vg