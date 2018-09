Skrillex sur l'opening de Kingdom Hearts III ?! Selon l'image qui suit, ce sera bien le cas :Ainsi, on aurait un possible remix d'un nouveau thème d'Utada Hikaru - Face my Fears - par Skrillex (Moore Sonny) et Poo Bear, célèbre producteur.À noter que Don't think Twice est listé comme ending :Bon, à voir, hein. Enfin, à entendre, plutôt.Pour vous donner une idée de Skrillex X Poo Bear :