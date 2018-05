ce qui devait arriver arriva en l'espace d'un mois sea of thieves aurait perdu la moitié de ses joueurs,a ce rythme la et sans ajout de contenu imminent et régulier je crains le pire pour ce jeu (et peut etre meme le studio rare),

bien qu'ayant dévoile une roadmap cela fait plus d'un mois que le contenu na pas changé et que malgré de multiples alpha/beta ils en sont encore a regler des problème élémentaire de game design et des bugs



article source:

Si la réussite critique de Sea of Thieves n'a pas été explosive, les joueurs ont pourtant bien plébiscité cette exclusivité Xbox One et Windows 10. Cependant, de nouvelles informations indiquent que le phénomène semble déjà s'estomper et le principal responsable de ce désintérêt est identifié , il s'agirait d'un certain Xbox Game Pass. Voici ce que nous apprend la firme SuperData.



Comme vous le savez peut-être, Sea of Thieves était la première exclusivité de Microsoft à débarquer dès son lancement sur le service Xbox Game Pass (qui permet d'accéder à un catalogue de plus de 100 jeux pour 9,99€ par mois). Pour célébrer l'événement, le constructeur américain avait mis en place 14 jours d'abonnement gratuits afin que les joueurs puissent se lancer dans l'univers des pirates (à condition de posséder un abonnement Xbox Live Gold en parallèle).



Au total, durant son premier mois d'existence, Sea of Thieves aurait attiré pas moins de 1,7 millions d'utilisateurs sur Xbox One et 283 000 sur Windows 10. Au total, SuperData affirme que plus de la moitié de ces joueurs auraient obtenu leur copie du jeu via le Xbox Game Pass, pendant les 14 jours gratuits. Malheureusement, la plupart de ces utilisateurs ont ensuite décidé de ne pas renouveler leur abonnement, ce qui a fait perdre bon nombre de pirates au titre de Rare.



Visiblement, peu de joueurs avaient envie d'investir une grosse somme d'argent pour acheter une vraie copie de Sea of Thieves et cela peut aussi s'expliquer par le manque de contenu certain dénoncé par la presse comme par les fans. Espérons que Rare parviendra à réagir dans les jours qui viennent en proposant plus d'activités et de quêtes.