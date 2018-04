What ? Euh... Pardon ?

Petite réflexion dont je suis le premier étonné, puisqu’en grand défenseur de la VOST devant l’éternel, je me surprends depuis un moment déjà à…, de façon générale ! o_OAlors voilà, tout est parti d’un trailer du futur gros jeu PS4. Lorsque le jeu a été dévoilé, il l’a été dans un trailer doublé en anglais, prévu pour les audiences américaines. Problème qui m’a tout de suite sauté aux yeux : la langue était justement l’objet du dialogue mis en scène par le trailer, un personnage cruel et effrayant arguant à un prisonnier qu’il était allé jusqu’à apprendre… la langue de ce dernier ! Et de dire tout ça, en plein Japon féodal, à un samouraï japonais… mais en anglais.Bref, lorsque le trailer est ressorti plus tard en Japonais sous-titré, j’ai applaudi des deux mains, avant de rentrer, sur un forum US, dans une de ces discutions dont Internet a le secret surMe pensant forcément grand esthète,en toute circonstance, j’expliquais à ce qu’il me semblait être un imbécile d’américain que, quelle que soit la langue concernée,, car il trahissait l’œuvre originale, etc. J’ajoutai comme argument que, si je parlais parfaitement anglais ou presque, je ne pipais par contre pas un mot de Japonais, et que pourtant je préférais un doublage japonais pour un jeu se situant au Japon. Évidemment, j’avais raison. Bah oui.Oui… mais non, en fait. J’avais raison, peut-être, ça se défend… Mais enfin quand même. Faut écouter les gens d’en face, aussi, parfois. Et ce type d’en face, donc, me défendait mordicus qu’il allait y jouer en anglais, lui, à Ghost of Fukushima, et il posait même pour sa défense un argument que j’allais finir par entendre :. Alors au début, je me suis dit, en bon arrogant que je peux être parfois :et puis, je me suis ravisé. Je me suis rendu compte qu’il n’avait peut-être pas tout à fait tort sur ce point.En fait, la question est simple :A priori, de manière factuelle, oui. Si vous regardez un film avec, par exemple, vous n’appréciez au fond que la gestuelle de Di Caprio, sa pantomime, et l’essentiel du jeu, sur le plan vocal, est le résultat d’un second acteur, qui, lui, cachera sa gueule dans l’ombre et dont vous ne connaîtrez jamais le nom (tristesse) à moins d’une recherche wikipedia de derrière les fagots (ou d’une attention particulière au générique de fin). On a donc au fond, lors de ce procédé,, ce qui est plutôt curieux.Seulement, il faut reconnaître qu’(doublage, donc, en français, en ce qui nous concerne) ; points positifs qui me sont apparus au fil de ma réflexion et que je me propose de vous partager ici :Je vais prendre un exemple cinématographique :, par exemple, magnifique fresque chevaleresque de Ridley Scott (véritable « chef d’œuvre » en version director’s cut) n’est que davantage cohérent en VF. Bah oui, en VO, on a des chevaliers français, en France, parlant tous… anglais !Donc au final, la VF est, pour le coup, plus souhaitable et en quelque sortele film. Alors vous allez me direC’est le point numéro 2.Là, faut faire gaffe. C’est purement subjectif, et peut-être même sacrilège pour certains, mais c’est une probabilité mathématique :, par exemple, dans le film dont on parle plus haut, prendlorsqu’il passe en VF (avis perso qui n’engage que moi, cela dit).L’autre exemple du même genre qui me vient immédiatement en tête, c’est celui d’Hayden Christensen, dans Star Wars II et III. Sans débattre ici de la qualité des films (pas le temps, pas le sujet), c’est un fait indéniable (là encore : pour moi) que le doubleur français joue mieux que celui qui prête ses traits à Anakin.Conséquence : le film, à mon sens,en VF, car Anakin s’y dévoile moins mécanique, moins. Ces dialogues restent d’ailleurs ce qu’ils sont (c’est-à-dire d’une qualité discutable) mais ils sont alors correctement interprétés. Attention, cependant, ce n’est pas forcément une vérité pour tous les personnages :est excellent en VO (Ewan Mc Gregor est un super acteur) comme en VF (son doubleur est également très bon, et sa voix très attachante).Justement, pour: c’est quoi cet univers où TOUT LE MONDE, quelle que soit sa planète, parle ANGLAIS pour interagir avec les autres ? Oui, ok,, lesdes Jawas et lesde Chewbacca, d’accord. Mais dès qu’on sort de ces deux trois onomatopées,. Pourquoi ? Parce que c’est un film US, c’est tout. C’est-à-dire qu’on doit juste comprendre que c’est, pas que c’est nécessairement de l’anglais dans le texte,. Ce que je veux dire, c’est que ce n’est pas plus con d’entendre tout le monde parler français que de parler anglais. C’est une langue d’usage communément admise par le spectateur, c’est tout. C’est genre :. Ok. D’ailleurs, si on voulait être cent pour cent réaliste, dans un truc comme Star Wars, bah tous les personnages parleraient un baragouinage incompréhensif et tout serait sous-titré. C’est d’ailleurs ce que faitdans ses films (ou, travaillés avec des linguistes et des historiens pour être tournés au plus près possible des langues d’origine, et tant pis si les gens captent que dalle)., pour sa part, avait imaginé de véritables langues pour ses peuples de la Terre du Milieu. Mais cependant, à côté,de ces derniers restait l’anglais. Donc là aussi, mater le Seigneur des Anneaux en français n’est pas forcément une hérésie, en tout cas pas sur le plan diégétique du récit. On perd le jeu des acteurs, oui (tous sublimes dans le SDA). Mais ceux de la VF ne sont pas en reste non plus, et la qualité du doublage est de très haute tenue (la voix de Gandalf, celle de Sam, etc…). Et on gagne, comme disait mon contradicteur du débat sur Ghost of Tsushima, en immersion.Je parlais tout à l’heure des récits se passant dans des lieux imaginaires, où il n’y a aucune raison qu’on parle une langue plutôt qu’une autre. Mais il y a d’autres films, du genre historique, qui, pour des raisons d’horizon d’attente et de compréhension, se torchent carrément avec la cohérence de la langue parlée. Et même s’il s’agit d’un chef d’œuvre : par exemple, dans, tous les allemands parlent… anglais. Entre eux, hein. Ça n’a pas le moindre sens. Donc là aussi, qu’ils parlent français ou anglais, c’est du pareil au même. Contrairement à, le français ne rendra pas ici le tout plus cohérent, mais il ne le rendra pas non plus davantage incohérent. En fait, dans La liste de Shindler,, si on voulait une vraie VO, au sens de la cohérence du récit (j’imagine d’ailleurs qu’en Allemagne, ils doivent avoir une version doublée en Allemand. D’ailleurs, maintenant que j’y pense, elle doit être sur le bluray, faudrait limite que j’essaie un jour). A l’inverse, un film comme, de Spielberg lui aussi, est bien emmerdé par sa version française, puisque l’intrigue montre des soldats américains avoir justement des soucis de compréhension avec les civils français (ou encore les soldats ennemis allemands d’ailleurs). Ce film-là est donc, lui, difficilement regardable dans une autre version que la VO. Autre exemple : j’ai vu récemmentau cinéma, film d’espionnage sympa qui m’a été projeté en VOST. Pas forcément que je l’avais souhaité, mais c’était l’heure de la séance en VO. Bon. Une, évidemment. Pour une intrigue se déroulant…. Et mettant en scène des espions russes. Qui parlent tous nativement, entre eux, anglais. Quoi de plus logique ? Mais attention, hein, de l’anglaisbien marqué (et bien caricatural, donc, puisque les acteurs sont tous américains). Là encore, aucun sens dans le truc. Car si encore, on peut accepter le fait qu’ils parlent tous anglais, mais pour de faux, au nom du fameux(destiné ici aux spectateurs US), le fait qu’ils y ajoutent un faux accent russe est juste complètement idiot. C’est prendre le spectateur pour un abruti, finalement.D’autres films ont su jouer, eux, de façon plus maligne autour de cette convention sous-jacente. Prenez, de Bryan Singer : il met en scènedans le rôle d’un gradé nazi ayant cherché à assassiner Hitler, pendant la guerre. Le film pond une idée très intelligente, dès le début : au départ, TOUT EST EN ALLEMAND. Et oui, Tom Cruise,, a appris un peu depour le film. Mais si l’ami Tom aurait certainement été capable de faire tout le film ainsi, les spectateurs américains ne l’auraient pas encaissé. Donc, assez rapidement, on le surprend en train d’écrire une lettre. Et sa voix-off de lire la lettre en allemand… puis sans crier gare,. Là aussi, la mise en scène nous fait comprendre un message clair :Et donc, DANS CE CONTEXTE, si la langue bascule à ce moment-là, non sur de l’anglais,, ça fait tout aussi sens. C’est juste un contrat tacite passé avec le spectateur. Même chose dans, lorsqu'Antonio Banderas apprend la langue des barbares, qui se mettent alors tous subitement à parler anglais. Ce ne sont pas eux qui, sans prévenir, changent de langue, mais bien lui qui, tout à coup, finit par les comprendre.. On se comprend. Sauf que le personnage de Banderas est.... Là encore, le doublage français n'est donc pas plus incohérent.Pour ceux de ma génération, qui ont grandi avec, les films n’étaient toujours proposés qu’en VF (la révolution du choix de la VO est surtout apparue avec le support DVD). Et cette VF, dans de nombreux cas, a pu nous marquer au fer rouge du souvenir proustien. Tant et si bien qu’elle devient même, parfois,! J’en veux pour preuve le blu-ray récemment sorti du tout premier film des Tortues Ninjas, celui de 1990 (qui n’était alors sorti en DVD qu’aux US avec version québécoise) et qui s’est vendu sur l’argument principal :. Impossible pour les gosses de ma génération, qui ont pris ce film incroyable dans les yeux dès leur plus jeune âge, de le regarder maintenant en VO : les vannes de Casey Jones, la voix si géniale de Raphaël… Alors pourtant que la VF crée ici, du genre de celles qui m’ont toujours fait justement pencher pour la VO ! Jugez plutôt : on est à New York et TOUT LE MONDE PARLE FRANÇAIS ! Ça n’a aucun strictement aucun sens. April O Neil, interviewant le chef de la police, le dit elle-même :. C'est quand même, ce genre de réplique.Mais là, pour le coup, la nostalgie est plus forte que la cohérence, en tout cas en ce qui me concerne. Il est des films pour lesquels je veux bien m’asseoir, deux heures durant, sur le principe de la cohérence. Petite liste non exhaustive, d’ailleurs, des trésors de mon enfance pour lesquels j’assume de préférer la VF (ce n’est même plus de la préférence, à ce niveau, c’est juste que je ne peux pas les regarder avec d’autres voix que celles-là !) : La trilogie(les voix de Doc et Marty Bordel ! Et Biff ! Aucune saveur en VO pour moi !), la saga),, justement (trop attaché aux VF de Luke, Leia et Han, même si la voix de Ford a depuis changé dans ses films plus récents, et tant pis pour les erreurs de trad’, genreou),(Mad Martigan !),(la voix de Kevin Costner !), la saga) et bien sûr… la trilogie!! Car même si j’ai appris depuis à apprécier également la version originale de(beaucoup plus calme et posé que son homologue français), sa VF reste culte, légendaire. Même quand on entend le comédien dans un jingle de pub à la radio, ou dans l’émission de m… sur les mariages de TF1, là, tout le monde pense de suite. Le doubleur est attaché à vie à ce comédien, et nous à lui. C’est à la fois génial et terrible. Notons d’ailleurs que « cette voix » est tellement célèbre que ce comédien de doublage fait partie des rares dont le nom est relativement connu : il s’agit deAlors, quoi ? Faut-il arrêter de regarder des programmes en VOST si on est véritablement cinéphile ? Non, bien sûr que non. Je continue de regarder beaucoup de films en VO, notamment pour apprécier le jeu de certains acteurs que j’adore :… autant d’acteurs anglophones que je suis incapable de regarder en VF. Mais là, c’est limite du fanboyisme que j’assume. Certains réalisateurs me forcent à la VO également : impossible pour moi d’apprécier un film de Nolan en VF. Par contre, dès lors que l’on va basculer dans le genre du simple divertissement, là, j’ai appris à me laisser aller vers la version française. Les films de super-héros, par exemple, j’ai fini par trancher pour la VF. Les doubleurs y sont en général très bons, et les films misant essentiellement sur la force des images, autant ne pas les polluer par des sous-titres envahissants. Par contre,, c’est en anglais que ça se passe (un peu de respect, merde !).Et les jeux vidéo, dans tout ça ? Ben là, le problème me semble encore plus vite réglé, puisqu’il n’y a pas, en soi, de VO dans un jeu. Enfin, si, mais le fait est que tout est doublé, même dans le pays d’origine. Par exemple, la voix US dedoit-elle être considérée comme sa vraie voix, au détriment de la française ? Personnellement, j’aime trop sa voix française (même doubleur qu’Ewan Mc Gregor, donc qu’Obi Wan Kenobi !) pour y jouer en anglais. Et quand bien même :. Ou alors, on est totalement bilingue, et on y joue en anglais sans sous-titres, pourquoi pas. Mais le fait est que je reconnais à mon contradicteur d’origine (dans le débat sur Ghost of Tsushima) que son argument était valable : la lecture de sous-titres, aussi bon lecteur qu’on puisse être, peut nuire à l’immersion dans un récit. Et donc, en fonction du récit, du type de média, on peut parfois s’autoriser à graviter entre VO et VF.Autre casse-tête chinois du jeu vidéo : la saga. Ici, y’a même un débat entre puristes, puisque certains arguent que la VO est la piste anglaise, quand d’autres connoisseurs prétendent qu’il s’agit en fait de la piste polonaise, la saga ayant été écrite à l’origine par un polonais. Mais là encore, je me permets de brandir mon argument de la terre du milieu en suggérant humblement que c’est peut-être plus simple (et pas forcément plus con) d’y jouer tout simplement en français, puisque le jeu ne se passe pas en Pologne, mais bien sur une terre fantastique et imaginaire.Tiens, dernier exemple pour la route : la série, peut-être ma série préférée. Je l’ai regardée en entier plusieurs fois (chaque épisode des huit saisons à de multiples reprises), autant en français qu’en anglais (selon si je regardais seul ou accompagné). Ben je suis coincé parce que j’aime autant les deux versions : j’ai une passion pour le jeu sans concession deet son bel accent américain (alors qu’il est british), et en même temps (Macron, sors de ce corps !) les dialogues de cette série vont tellement vite (ça parle tout le temps !) et sont tellement techniques que la VF aide énormément à rester dans le rythme de la série. Qui plus est, le doubleur de House est absolument génial, et ajoute énormément de personnalité au personnage. Du coup, si j’aime autant les deux, je vais avoir tendance, lors d’un re-visionnage, à préférer la VF.On le sait bien, VF ou VOST, c’est un vieux débat chez les cinéphiles (et maintenant les gamers). Mais si toutes ces questions ne datent pas d’hier, on se rend compte avec un peu de bonne volonté que ce débat n’est pas aussi manichéen qu’on pouvait le penser. A tous ceux qui ne voient dans la VF qu’un truc pour le grand public sans éducation et dans la VO la seule option valable pour, on a vu qu’il est possible d’opposer quelques arguments qui restent dans le domaine du raisonnable, et qui montrent que la VF, et donc le doublage en général, peut parfois être une bonne chose.Et vous, une p'tite VF parfois ? Allez, avouez !