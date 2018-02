Saint Seiya

Annoncé en Décembre 2016 avec un unique visuel clef, l'animé adaptant le mangades'était rappelé à notre bon souvenir en Aout 2017 avec un nouveau visuel clef et voilà qu'en Février 2018, encore un unique visuel clef à se mettre sous la dent. Des infos ? Non toujours pas ... décidément,prend son temps. Ce que l'on peut dire avec cette nouvelle image, c'est que le studio semble faire un mix des couleurs du manga et de l'animé historique avec un Milo aux cheveux bleus (le précédent visuel pouvait nous induire en erreur là dessus) mais des golds habillés de blanc sous leur armures, à l'instar du manga (bleu dans l'animé).Autres news, alors que le troisième et dernier chapitre des'apprête à être publier dans le Mangamag.fr nous apprend quereprendra vite du service surpuisque la prépublication du treizième tome est annoncée pour le mois de Mai dans les pages du. Le site révèle également qu'un nouveau projet autour de la licence verra le jour cet été dans les pages du. Projet court à l'image d'? One Shot à laou nouvelles série à part entière ? Il faudra attendre encore un peu pour le savoir.En France,etont respectivement vu leur tome 9 et 10 sortir ce mois-ci et si le manga denous avait déjà habitué à puiser dans, c'est au tour ded'y trouver l'inspiration avec un superbe flashback autour de Shura et de son maitre.D'ailleurs,a révélé que le onzième tome dedevrait sortir d'ici le mois de Juin dans nos contrés.