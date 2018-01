Rappelez-vous : En 2013, la chaine japonaise NHK avait diffusé lors de son émission "Professional - Style of Work" une rencontre avec Ishihara (l'actuel CEO de Pokémon Company) où ce dernier avait révélé que l'éditeur travaillait sur un tout nouveau jeu "ambitieux" sur Pikachu dans un contexte d'enquête de détective.Les images ci-dessous présentent le jeu en conception :Pokémon Company prévoyait de publier le jeu dans les 2 ans suivant ce reportage télé et que c'était un de leur plus gros projet car l'idée était de faire parler Pikachu de manière la plus réaliste possible (développement de motion capture).Pokémon Company avait déjà prévu à l'époque de faire de Pikachu un partenaire détective plus mature, tout en plaisant avec le jeune public. Ils avaient d'ailleurs montré une ligne de dialogue où Pikachu disait "Oh, they're just beauties [girls]".Au final, Pokémon Company et les développeurs du jeu (Creature) auront mis 3 ans (2016) à sortir Detective Pikachu, sur 3DS exclusivement sur le Nintendo eShop et annonçant dans la foulée une format épisodique. Aujourd'hui, soit 2 ans plus tard l'épisode 2 est enfin annoncé et par la même occasion une version boite est prévue contenant les 2 épisodes, en plus de sortir enfin en Europe et en Amérique.D'ailleurs vous le savez probablement aussi mais pour rappel un film live action Detective Pikachu est prévu pour 2019, et enrôlera des acteurs comme Ryan Reynolds (prêtant sa voix au détective Pikachu en plus de le jouer en motion capture).