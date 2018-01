Bonjour, je n'ai pas vu d'article sur le sujet mais on peut commencer à télécharger la beta que ce soit sur PS4 ou Xbox one. Pas besoin de code pour l'instant, la beta est disponible sur le store. La beta pèse 2.4GO sur PS4. Les serveurs seront ouverts normalement samedi à 9h pour ceux ayant précommandé et le lendemain pour les indécis

posted the 01/12/2018 at 09:32 AM by linkudo