"Square Enix est excité a partager de nouvelles informations avec vous l'année prochaine.Honnêtement, nous aurions souhaité pouvoir le faire maintenant, mais cette fois ci, nous avons décidé de prendre une nouvelle approche.Un nouveau Tomb Raider arrive!Poussé par notre objectif de mettre nos fans en priorité. Nous aimerions vous faire savoir que le temps entre le reveal et celui dans lequel vous allez pouvoir jouer sera très court.Notre parcours ensemble débutera en 2018 avec événement majeure qui y aura lieu, on est impatient de vous faire voyager dans les nouvelles aventures de Lara Croft"

posted the 12/07/2017 at 05:16 PM by foxstep