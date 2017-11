Rocket League tourne en 1280x720 via le dock et utilise une résolution dynamique en mode Portable selon le stade joué. Globalement, il tourne en 1204x576. Après le lancement, nous prévoyons de continuer à travailler sur l'optimisation du jeu.Le framerate de Rocket League est à 60 fps.Voilà ce qui explique le rendu déguelasse de certains stages en mode portable vivement une optimisation de la résolution...Disponible dès aujourd'hui.

