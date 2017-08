Pas mal d'annonce aujourd'hui durant le livestream yakuza qui vient d'avoir lieu!Voici le premier trailer de yakuza kiwami 2On y apprends que Goro Majima sera jouable et aura apparemment un scénario propre à lui!Ensuite annonce d'un nouveau projet, Shin Ryu Ga Gotoku, ou Shin Yakuza, avec un nouveau protagoniste, Kazuga Ichiban, ainsi que Ryu Ga Gotoku online, qui sera un F2P sur smartphone et PC! Les 2 seront liés par le protagonisteOn termine sur une annonce inattendue d'un Hokuto ga Gotoku, un jeu hokuto no ken avec le meme système que les jeux Yakuza!Nagoshi annonce qu'on aura plus d'info durant le TGS!(vous fiez pas au titre, juste que le perso sera aussi dans yakuza online)