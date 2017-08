La nouvelle est tombée tel un couperet dans la boîte mail de tous les pilotes de l’espace habitués auxvirtuels :s’apprête à faire évoluer son jeu phare de réalité virtuelle pour l’ouvrir aux joueurs du monde entier, en proposant une mise à jour qui permettra d’y jouer sans le casque, simplement sur la télévision.Revenons trente secondes sur ce qu’est, au fond,: c’est tout d’abord l’un des premiers jeux a avoir été annoncé lors de la grande conférence de présentation de l’. A l’époque, les images de ce shooter spatial en réalité virtuelle avaient provoqué nombre de fantasmes chez les gamers :L’argument de vente était là, les graphismes magnifiques et l’immersion totale dans le cockpit et l’infini de l’espace achevaient de faire la réputation du jeu. Plus tard, lors de la sortie du, le jeu fut annoncé comme faisant partie du line-up de départ. C’est, mine de rien, un jeu qui fit vendre de nombreux casques à Sony, car il permettait enfin aux joueurs console de s’essayer à ce rêve de gosse. Beaucoup moins mis en avant que bien d’autres jeux du line-up, commeou, Eve Valkyrie s’est pourtant constitué assez rapidement une communauté de joueurs Playstation solide, notamment grâce au suivi impressionnant des développeurs (enchaînant des MAJs aussi gratuites que conséquentes et enrichissant le jeu jour après jour) mais aussi à cette idée de génie d’: les noobs du PSVR affrontant en effet les nombreux pilotes confirmés jouant sur HTC Vive ou Occulus Rift,, argument primordial pour ce type de jeux online.L’histoire aurait pu s’arrêter là. Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. Sauf que non.n’en a pas fini avec sa petite Valkyrie. Entre en scène Warzone, première vraie extension selon les développeurs. Et tout est sur le point de changer :Alors on en est là., par le biais d’une MAJ conséquente, le jeu va donc s’ouvrir aux joueurs traditionnels, et. La nouvelle a de quoi choquer les joueurs habitués du soft de CCP, et soulève de nombreuses réflexions :- En premier lieu,? Celui-ci a en effet toujours été pensé pour la VR, avec cette façon géniale deà l’aide du regard pour tirer ses missiles à tête chercheuse. On pouvait donc, jusqu’à présent, viser à la manette pour tirer à un endroit précis avec les mitrailleuses, tout en pointant un autre adversaire du regard pour lui coller nos missiles au train. Le gameplay, extrêmement nerveux, est tout entier basé sur cette combinaison : comment va-t-elle pouvoir se retranscrire sans le casque ? D’autant que les joueurs avec et sans casque se retrouveront sur le même champ de bataille : les écrans plats se retrouveront-ils défavorisés face à leurs adversaires casqués ?: cette MAJ s’apprête à apparemment totalement changer le jeu, tant sur le plan esthétique (nouveau moteur, nouvelles textures) que sur le plan systémique (nouvelle UI, nouveaux modes, nouvelle progression personnelle et nouvelle possibilité de débloquer des vaisseaux). Un tel changement ne peut se faire sans casse : les joueurs vétérans vont apparemment devoir accepter de se faireun nombre conséquent de leur data. On nous dit cependant dans l’oreillette que tout ce qui leur sera retiré au niveau des objets (puisque certains disparaissent au profit de nouveaux) leur sera remboursé en monnaie(pour qu’ils puissent racheter les nouveaux items équivalents). Ça gueule quand même pas mal déjà dans les forums.: à la manière de ce que devrait finir par faire un jour Capcom avec son, Eve Valkyrie va donc- dans une nouvelle boîte, s’entend, sous-titrée- et proposée à un prix concurrentiel :. Une excellente nouvelle quand on sait que le prix était ce qui avait bloqué nombre de joueurs initiaux sur PSVR (70 € pour un jeu VR reste bien trop cher au regard de l’investissement déjà fourni dans le casque et de la nécessité pour les jeux VR de se populariser rapidement).- La communauté de joueurs va s’ouvrir davantage, et c’est une très bonne chose : il ne faudrait surtout pas que les joueurs de casque VR se bloquent dans une posture élitiste qui ferait la gueule devant cette plèbe qui s’apprête à envahir leur terrain de jeu (genre d’attitude que l’on peut rencontrer chez certains gamers lors de la perte d’une exclusivité de leur constructeur fétiche).étant un jeu essentiellement online, davantage de joueurs veut dire un jeu en meilleure santé, et des serveurs qui tourneront plus longtemps encore qu’initialement prévu.Une réflexion, par contre, sur ce queen général. Serait-il temps de poser le constat, cruel mais sobre, que? Peut-être. Mais attention à bien nuancer ce propos : le Playstation VR, pour ne parler que de lui, n’est pas la Playstation VITA. Le hardware n’est pas abandonné, ou voué à mourir. Le PSVR (et la VR en général), c’est un nouveau départ, une page blanche dans l’histoire du jeu vidéo, attendant patiemment que de nouveaux auteurs courageux et brillants viennent y écrire. C’est un nouveau terrain de jeu, incroyablement fertile et propice aux idées et innovations les plus folles. Par exemple, ce qui m’étonne le plus chaque jour, c’est de voir combien le Playstation Store se blinde (mais vraiment !) de nouveaux jeux VR indés, au point où ça en deviendrait presque la jungle. Peu de sites spécialisés s’embarrassent d’ailleurs de tester tout ça, et il faut s’en remettre à quelques youtubeurs motivés pour trier le bon grain de l’ivraie. La VR, soyez-en sûr, fait donc partie du futur du jeu vidéo. Mais ce que cette MAJ d’Eve Valkyrie vient de prouver, à mon sens, c’est que la VR n’incarne pasfutur de ce média, mais biende son avenir.Commercialement parlant, les développeurs n’ont plus d’autres choix : les gros jeux se devront d’être pensés sur les deux tableaux, VR et non VR, pour s’assurer un succès permettant à l’expérience virtuelle de prendre le temps de s’installer.On l’a très clairement vu avec: le jeu, très bon et parfaitement jouable sans casque, se voit sublimé par l’expérience VR. C’est typiquement le genre dedont la VR a besoin. On peut sans mal imaginer des joueurs ayant expérimenté l’aventure de façon conventionnelle, sur leur écran, qui finissent par investir dans un casque tant le jeu leur a plu, ne serait-ce que pour le redécouvrir sous un autre angle. En ce sens, le futura raison de pousser aussi loin sa campagne non-VR : le jeu ne peut se contenter d’un marché de niche et devrait, justement, participer à agrandir cette niche. Il en sera donc de même pour, qui pourrait bien faire sauter le pas à des joueurs traditionnels, emballés par le gameplay addictif de ce shooter spatial hors du commun (à mon sens le vrai successeur de Colony Wars et Rogue Leader !).Avec Warzone, c’est donc une véritable seconde vie qui s’ouvre pour Eve Valkyrie… Comme le disent les développeurs :